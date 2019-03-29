2019-03-29T09:08:38+03:00
Происшествия

В Рязани ищут очевидцев смертельной аварии на М-5

То же самое с еще тремя ДТП
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В расследовании нескольких ДТП на территории Рязани полиции требуется помощь очевидцев. Одно из них - смертельное, случилось 5 марта на 201 километре М-5 «Урал». Тогда в 17.45 Ford Focus 32-летнего горожанина столкнулся с грузовиком Mercedes, а затем от удара вылетел под встречный Land Rover Discovery. 36-летний пассажир Ford в результате аварии погиб, водителей легковых автомобилей доставили в больницу.

Кроме того, устанавливаются очевидцы еще трех ДТП. Это, в том числе, падение на Первомайском проспекте 69-летнего пассажира автобуса ЛиАЗ из-за резкого торможения последнего. Инцидент произошел 6 февраля 2018 года.

30 октября Chevrolet на нерегулируемом переходе сбил 42-летнего мужчину, а 9 декабря также на «зебре» под ВАЗ-2114 попали два пешехода – 54 и 56 лет. Эти случаи также расследуются.

С информацией об упомянутых ДТП просят обращаться на Фирсова, 12 корп. 1 и по телефону (4912) 29-74-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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