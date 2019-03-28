В Рязани отменили субботник по уборке города 30 марта: ждут непогоды
Администрация города Рязани проинформировала горожан: самый первый из общих субботников «по благоустройству и санитарной очистке города», запланированных весной 2019 года, не удастся провести 30 марта. От гидрометеорологов получен прогноз о плохих погодных условиях: в субботу ожидается дождь и холодная погода. К тому же в зеленых зонах Рязани все еще лежит большое количество нерастаявшего снега, что делает невозможной качественную уборку мусора.
Ранее намечалось, что горожан пригласят на улицы и в скверы с граблями и метлами 30 марта, 13 и 20 апреля. Теперь субботник 30 марта официально перенесен на 27 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU