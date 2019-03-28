25 местных инициатив реализуют в областном центре

СЕГОДНЯ 18:15 2019-03-28T18:15:07+03:00

Работы будут проводиться во всех районах Рязани

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28 марта на заседании фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе депутаты обсудили реализацию региональной программы поддержки местных инициатив.

Начальник отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления управления делами аппарата администрации Рязани, член местного политсовета партии «Единая Россия» Мария Бобкова отметила, что муниципальный отбор заявок для участия в программе поддержки местных инициатив проводился с 26 ноября по 27 декабря 2018 года.

– Для участия в областном этапе было отобрано 25 проектов. Все они стали победителями. Общий бюджет на их осуществление составляет 35 млн 175 тысяч рублей, – рассказала она.

В прошлом году нереализованным остался один проект – «Счастливое детство» на улице Забайкальской. По словам Марии Бобковой, он повторно участвовал в отборе и будет выполнен в текущем году.

– Ряд проектов, которые были частично выполнены в рамках программы 2018 года, в текущем году будут завершены и планируется осуществить вторую очередь благоустройства, – добавила начальник отдела по работе с общественными проектами и развитию самоуправления.

Парламентарии поинтересовались дальнейшей судьбой проекта «Доступная парковка» – в 2018 году по 24 адресам работы не были выполнены.

– Мы направили документы в антимонопольную службу на подрядчика, который сорвал сроки выполнения проекта, для внесения его в реестр недобросовестных, – рассказал и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов.

Депутаты согласились с мнением руководителя фракции «Единая Россия» в Рязанской городской Думе Елены Волковой, что данный проект необходимо довести до логического конца.

– Целью инициативы «Доступная парковка» была организация парковочного пространства на прилегающих, дворовых и других территориях с учетом потребности автовладельцев, интересов всех жильцов, посетителей социальных учреждений. В итоге — благоустройство было начато, но не выполнено асфальтирование и ряд других необходимых работ, — подчеркнула Елена Волкова. – Члены партийного объединения будут добиваться выделения средств из городского бюджета на завершение этого проекта.

Было высказано предложение выехать совместно с представителями структурных подразделений администрации города по адресам, где должны были появиться новые парковочные места, оценить объем работ, составить смету.

Депутат Светлана Ворнакова поинтересовалась, будут ли возвращены не освоенные денежные средства, собранные жителями или выделенные спонсорами, на реализацию проектов в рамках программы поддержки местных инициатив.

– Все остатки сумм софинансирования от недоделанных работ или сэкономленных в результате торгов были перечислены на счета ТОС, – ответила Мария Бобкова.

В завершение заседания народным избранникам подробно рассказали, по каким критериям будет формироваться внутрипартийный рейтинг депутатов – членов фракции «Единая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU