Дело о пьяном смертельном ДТП сына видного рязанского гаишника передано в суд
Полицейские следователи передали в Шацкий районный суд резонансное дело о ДТП на трассе М-5 «Урал» с участием сына бывшего начальника местной Госавтоинспекции. 29 апреля 2018 года он, будучи пьяным за рулем своего Volkswagen Passat CC, нарушил ПДД и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Его пассажирка - девушка 1995 года рождения - скончалась на месте происшествия.
Позже прогремел скандал: как оказалось, дежурный врач подменил образцы крови нетрезвого водителя на другие, что удалось доказать Следственному комитету, и впоследствии отделался судебным штрафом, так как якобы сделал это случайно.
При этом главный фигурант дела свою вину до сих пор не признал, но, как сообщает пресс-служба УМВД, о его виновности говорят результаты сложных технических и медицинских экспертиз. Прокуратура также посчитала имеющиеся доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU