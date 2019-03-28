Дело о пьяном смертельном ДТП сына видного рязанского гаишника передано в суд

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-28T18:12:31+03:00

Образцы крови, взятые у водителя после аварии, подменили. К счастью, это не осталось незамеченным

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Полицейские следователи передали в Шацкий районный суд резонансное дело о ДТП на трассе М-5 «Урал» с участием сына бывшего начальника местной Госавтоинспекции. 29 апреля 2018 года он, будучи пьяным за рулем своего Volkswagen Passat CC, нарушил ПДД и столкнулся с грузовиком «КАМАЗ». Его пассажирка - девушка 1995 года рождения - скончалась на месте происшествия.

Позже прогремел скандал: как оказалось, дежурный врач подменил образцы крови нетрезвого водителя на другие, что удалось доказать Следственному комитету, и впоследствии отделался судебным штрафом, так как якобы сделал это случайно.

При этом главный фигурант дела свою вину до сих пор не признал, но, как сообщает пресс-служба УМВД, о его виновности говорят результаты сложных технических и медицинских экспертиз. Прокуратура также посчитала имеющиеся доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU