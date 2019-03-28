КПРФ вместе с жителями встала на защиту березовой рощи в Песочне
Жители дома №53 по улице Новоселов обеспокоены неожиданным началом стройки под их окнами. Много лет напротив дома растут березки, образуя небольшой сквер, где любят гулять мамы с маленькими детьми. Кроме того, эта березовая роща является зеленым фильтром между жилыми домами и автодорогой в районе, и без того страдающем от экологических потрясений.
Не мудрено, что выросший вокруг рощи забор, свидетельствующий о начале какой-то стройки, всколыхнул общественность. К проблеме немедленно подключились рязанские коммунисты и телеканал «Город». Депутаты-коммунисты уже направили запросы в соответствующие ведомства с требованием в срочном порядке предотвратить вырубку берез и застройку участка.
Рязанский обком КПРФ вместе с жителями будет добиваться закрытия этой стройки, а также сохранения других зеленых насаждений в Рязани и области!
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Роща под угрозой - сюжет телеканала "Город" Рязань..
ИСТОЧНИК KP.RU