2019-03-28T17:42:22+03:00
Экономика

Несколько рязанских сельхозпредприятий отказались от молочного производства из-за лейкоза

И вырезали 1800 голов КРС
Мария БЛИНОВА
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27 марта в Рязанской областной Думе состоялся правительственный час, посвященный состоянию АПК региона и подготовке к весенне-полевым работам. Перед депутатами выступил министр сельского хозяйства и продовольствия области Дмитрий Филиппов.

Одной из обсуждаемых тем стало сокращение в регионе поголовья КРС из-за лейкоза: при обнаружении этого заболевания животное часто забивают, заменяя его новым. Однако некоторые предприятия решили вопрос кардинально – вовсе отказались от молочного производства и пустили под нож 1800 голов, не заменив их дорогим племенным молодняком.

По словам министра, сейчас 50 рязанских сельхозпредприятий имеют проблемы с лейкозом. Для обновления стада в регион в этом году планируется завезти около 14 тысяч голов КРС молочных пород. Из бюджета аграриям возместят 40 тысяч рублей за одно приобретенное животное.

Такой масштабных подход – мера вынужденная: с 2021 года молоко от лейкозного стада не будут брать на обработку. Пока это делают, а для обеспечения безопасности молоко пастеризуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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