2019-03-28T15:58:12+03:00
Недвижимость

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» весной перешли на усиленный режим работы

Проведены инструктажи и тренировки с личным составом, отработана схема взаимодействия с МЧС
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В связи с повышением уровня воды в водоемах региона и приближением весеннего половодья специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» перешли на усиленный режим работы. Газовики взяли под особый контроль газораспределительные сети и сооружения на них, попадающие в зону возможного подтопления.

Специалистами проведен весь необходимый комплекс работ по подготовке к наступлению половодья. В частности, составлены графики учащенного обхода и внешнего осмотра трасс, проведена проверка готовности специальной техники и оборудования, необходимых для предотвращения и ликвидации последствий половодья.

Проведены инструктажи и тренировки с личным составом, отработана схема взаимодействия с МЧС и другими службами региона при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных половодьем. В дни наиболее интенсивного таяния снега специалисты будут дежурить круглосуточно.

– Жителям возможных районов подтопления необходимо помнить о мерах безопасности при эксплуатации газовых приборов. В период паводка нередки случаи подвижки, просадки грунта, а также деформации и повреждения наружных газопроводов и сооружений газораспределительной сети, что может привести к утечке газа. Мы напоминаем жителям, что при возникновении запаха газа, нужно незамедлительно сообщить об этом в аварийную службу, – отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Рязанская область» Сергей Кормухин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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