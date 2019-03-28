2019-03-28T15:03:07+03:00
Общество

Под Рязанью отряд УФСИН усмирил «бунт» заключенных

Осужденные требовали освободить из ШИЗО их товарища, а также требовали доставки в колонию водки и еды — видео
Поделиться:
Изменить размер текста:

28 марта под Рязанью прошли учения спецподразделений регионального УФСИН. По сценарию, утром несколько осужденных отказались соблюдать распорядок дня и не выполняли требования администрации колонии. Причиной неповиновения стал конфликт между двумя заключенными. Одного из них в итоге закрыли в штрафном изоляторе. Это и послужило началом бунта.

Заключенные, вооруженные арматурой и камнями, требовали от администрации освободить их товарища, а также доставить в колонию водки и продуктов.

Оперативный штаб УФСИН России по Рязанской области принял решение провести операцию. Сотрудники сводного отряда грамотно изолировали «отрицательно настроенных осужденных». Никто из людей не пострадал.

Рязанское УФСИН провели учения под Рязанью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» весной перешли на усиленный режим работы
Рязанский губернатор на английском языке пытался привлечь европейского инвестора
Весь Комсомольский парк в Рязани наконец-то стал зеленой зоной
Ни туда, ни сюда: за сутки погода в Рязани почти не изменится
Рязанская область может получить федеральные деньги на очистные сооружения
Скончался бывший руководитель всего рязанского АПК
Рязанца оштрафовали за размещение экстремисткой песни группы «Аргентина»
За нападение на сожителя своей жены рязанец сядет в тюрьму
На рязанской дороге Skoda Fabia снесла барьерное ограждение и улетела в кювет
Рязанец взыскал с изготовителя мебели более 140 тысяч рублей
За пытки в рязанской полиции грабитель добился компенсации через суд по правам человека
В Рязанской области раньше обычного срока стартовал сезон аллергии
Жильцам рязанской многоэтажки из-за соседей отключили газ
«Мармакс» рассказал рязанцам о старте продаж первого паркового квартала «Голландия»
В Рязанской области построят станции по заправке транспорта природным газом
Экс-замначальника рязанской колонии продавал зекам льготные условия
На четырех улицах Рязани и в поселке Мордасово отключат воду
В поселок Ворошиловка в Рязани снова поедут маршрутки
Рязань стала партнером с другим областным центром России – Калугой
Рязанские аграрии будут использовать беспилотники
Размер тарифа за вывоз мусора в Рязанской области установит комиссия
«Водоканал» перед банкротством «Автоколонны 1310» заплатил за нее налоги