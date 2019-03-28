Под Рязанью отряд УФСИН усмирил «бунт» заключенных
28 марта под Рязанью прошли учения спецподразделений регионального УФСИН. По сценарию, утром несколько осужденных отказались соблюдать распорядок дня и не выполняли требования администрации колонии. Причиной неповиновения стал конфликт между двумя заключенными. Одного из них в итоге закрыли в штрафном изоляторе. Это и послужило началом бунта.
Заключенные, вооруженные арматурой и камнями, требовали от администрации освободить их товарища, а также доставить в колонию водки и продуктов.
Оперативный штаб УФСИН России по Рязанской области принял решение провести операцию. Сотрудники сводного отряда грамотно изолировали «отрицательно настроенных осужденных». Никто из людей не пострадал.
Рязанское УФСИН провели учения под Рязанью.
ИСТОЧНИК KP.RU