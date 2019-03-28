Под Рязанью отряд УФСИН усмирил «бунт» заключенных

СЕГОДНЯ 14:48 2019-03-28T15:03:07+03:00

Осужденные требовали освободить из ШИЗО их товарища, а также требовали доставки в колонию водки и еды — видео

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28 марта под Рязанью прошли учения спецподразделений регионального УФСИН. По сценарию, утром несколько осужденных отказались соблюдать распорядок дня и не выполняли требования администрации колонии. Причиной неповиновения стал конфликт между двумя заключенными. Одного из них в итоге закрыли в штрафном изоляторе. Это и послужило началом бунта.

Заключенные, вооруженные арматурой и камнями, требовали от администрации освободить их товарища, а также доставить в колонию водки и продуктов.

Оперативный штаб УФСИН России по Рязанской области принял решение провести операцию. Сотрудники сводного отряда грамотно изолировали «отрицательно настроенных осужденных». Никто из людей не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/699826" frameborder="0"></iframe> Рязанское УФСИН провели учения под Рязанью.

ИСТОЧНИК KP.RU