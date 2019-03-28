Ни туда, ни сюда: за сутки погода в Рязани почти не изменится

СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-28T14:37:39+03:00

Прогноз – один в один с предыдущим

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 29 марта.

По информации синоптиков, в пятницу нас ждет облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер будет дуть западный, с переходом на юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -8...-3°С, днем столбики термометров не превысят 0...+5°С.

Вниманию водителей: на отдельных участках дорог гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU