Скончался бывший руководитель всего рязанского АПК

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-28T13:11:14+03:00

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27 марта на 83 году жизни скончался Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Анатолий Кирюшкин.

Более 55 лет своей жизни Анатолий Владимирович посвятил сельскому хозяйству нашей области. Будучи инженером, уже в 30 лет он возглавил совхоз «Орловский» Пронского района. С 1981 по 1986 года был первым секретарем Пронского райкома КПСС, а с 1988 по 1994 годы руководил сельским хозяйством всей Рязанской области.

– В эти переломные годы Анатолий Кирюшкин очень много сделал для сохранения производства, помогал организовывать новые акционерные общества и фермерские хозяйства. Позже он возглавил общество «Рязанские семена», поставлявшее качественный материал на сельхозпредприятия и населению. На всех должностях он всегда отдавал приоритет внедрению новых технологий в АПК региона и в обустройство села в целом, – говорится в сообщении областного минсельхоза.

Кстати, даже в возрасте 80 лет Анатолий Кирюшкин руководил ЗАО «Рязанские семена».

Был награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Октябрьской Революции», медалью «За преобразование Нечерноземья», памятным знаком губернатора «Благодарность от Земли Рязанской».

Коллектив рязанской «Комсомолки» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Владимировича.

Прощание состоится в пятницу 29 марта в 11.00 в селе Срезнево Рыбновского района.

ИСТОЧНИК KP.RU