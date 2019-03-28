Скончался бывший руководитель всего рязанского АПК
27 марта на 83 году жизни скончался Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Анатолий Кирюшкин.
Более 55 лет своей жизни Анатолий Владимирович посвятил сельскому хозяйству нашей области. Будучи инженером, уже в 30 лет он возглавил совхоз «Орловский» Пронского района. С 1981 по 1986 года был первым секретарем Пронского райкома КПСС, а с 1988 по 1994 годы руководил сельским хозяйством всей Рязанской области.
– В эти переломные годы Анатолий Кирюшкин очень много сделал для сохранения производства, помогал организовывать новые акционерные общества и фермерские хозяйства. Позже он возглавил общество «Рязанские семена», поставлявшее качественный материал на сельхозпредприятия и населению. На всех должностях он всегда отдавал приоритет внедрению новых технологий в АПК региона и в обустройство села в целом, – говорится в сообщении областного минсельхоза.
Кстати, даже в возрасте 80 лет Анатолий Кирюшкин руководил ЗАО «Рязанские семена».
Был награжден орденами «Трудового Красного Знамени» и «Октябрьской Революции», медалью «За преобразование Нечерноземья», памятным знаком губернатора «Благодарность от Земли Рязанской».
Коллектив рязанской «Комсомолки» выражает глубокие соболезнования родным и близким Анатолия Владимировича.
Прощание состоится в пятницу 29 марта в 11.00 в селе Срезнево Рыбновского района.
ИСТОЧНИК KP.RU