Рязанца оштрафовали за размещение экстремисткой песни группы «Аргентина»
Молодой человек признал вину и теперь должен заплатить тысячу рублей
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В Шацком районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба райсуда.
Установлено, что в феврале этого года 21-летний рязанец разместил на своей странице в социальной сети песню группы «Аргентина» — «Секс, драка (полная версия)». Три года назад музыкальную композицию внесли в федеральный список экстремистских материалов.
В судебном заседании молодой человек вину в совершении административного правонарушения признал.
В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
ИСТОЧНИК KP.RU