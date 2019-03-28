Рязанца оштрафовали за размещение экстремисткой песни группы «Аргентина»

СЕГОДНЯ 13:01 2019-03-28T13:01:29+03:00

Молодой человек признал вину и теперь должен заплатить тысячу рублей

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В Шацком районном суде рассмотрели дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба райсуда.

Установлено, что в феврале этого года 21-летний рязанец разместил на своей странице в социальной сети песню группы «Аргентина» — «Секс, драка (полная версия)». Три года назад музыкальную композицию внесли в федеральный список экстремистских материалов.

В судебном заседании молодой человек вину в совершении административного правонарушения признал.

В итоге суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU