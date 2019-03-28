2019-03-28T12:14:40+03:00
Происшествия

За нападение на сожителя своей жены рязанец сядет в тюрьму

Пострадавший остался жив благодаря почти чуду
Мария БЛИНОВА
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Михайловский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в покушении на убийство, сообщает пресс-служба Прокуратуры Рязанской области.

Преступление он совершил в сентябре прошлого года в Захаровском районе во время пьяного застолья. За столом собралась интересная компания – женщина, ее сожитель и бывший муж. Бывший по факту, а не по документам: брак они не расторгли, хотя женщина уже три года как живет с другим.

Официальный супруг матом попросил неофициального покинуть квартиру, на что последний, схватив кухонный нож, дважды ударил соперника в шею.

Помимо тканей, повреждена оказалась подключичная артерия – мужчина выжил только потому, что медики быстро оказали ему помощь.

Свою вину обвиняемый признал еще во время расследования. Суд приговорил его к 4 годам и 7 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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