На рязанской дороге Skoda Fabia снесла барьерное ограждение и улетела в кювет

СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-28T11:44:11+03:00

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Ранним утром в среду, 27 марта, в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 6.40 на дороге Рязань-Александро-Невский.

31-летний тамбовчанин на Skoda Fabia не справился с управление и врезался в барьерное ограждение, после чего машина опрокинулась. Мужчина получил травмы. Медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.

За прошедшие сутки на дорогах области это было единственное ДТП с пострадавшим. Еще в 20 авариях автовладельцам причинен лишь материальный ущерб. Инспекторы задержали одного пьяного водителя.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU