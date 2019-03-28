На рязанской дороге Skoda Fabia снесла барьерное ограждение и улетела в кювет
Ранним утром в среду, 27 марта, в Рязанской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария случилась около 6.40 на дороге Рязань-Александро-Невский.
31-летний тамбовчанин на Skoda Fabia не справился с управление и врезался в барьерное ограждение, после чего машина опрокинулась. Мужчина получил травмы. Медики оказали ему помощь, госпитализации не потребовалось.
За прошедшие сутки на дорогах области это было единственное ДТП с пострадавшим. Еще в 20 авариях автовладельцам причинен лишь материальный ущерб. Инспекторы задержали одного пьяного водителя.
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU