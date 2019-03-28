2019-03-28T11:23:30+03:00
Общество

Рязанец взыскал с изготовителя мебели более 140 тысяч рублей

Фирма «ОРЭН Мебель» не выполнила свои обязательства по изготовлению и сборке мебели для кухни
Александр РАДЫГИН
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Областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение о защите прав потребителя, сообщает пресс-служба облсуда.

Установлено, что в сентябре 2017 года рязанец заключил с ООО «ОРЭН Мебель» договор подряда на изготовление и сборку мебели для кухни стоимостью 209 800 рублей. Согласно договору, между сторонами была предусмотрена предоплата в 50%, которую заказчик сразу заплатил ответчику. А в последующем заплатил еще 80 750 рублей.

Однако, мебель заказчику доставили с задержкой на полтора месяца с предоставлением скидки в размере 15 тысяч рублей за просрочку. Одна из витрин шкафа была разбита во время доставки. Ответчик произвел неполную установку мебели: отсутствовали фасады и один из шкафов, не установлен цоколь. Через день рабочие установили столешницу, а остальные работы ответчик пообещал выполнить в течение месяца.

В процессе эксплуатации истец обнаружил, что размеры отдельных шкафов не соответствуют указанным в договоре размерам, а через три недели фасады кухонного гарнитура покрылись трещинами. На претензию о расторжении договора в части затрат на изготовление фасадов и возврате уплаченных денег ответчик ответил отказом, после чего истец обратился за защитой своих прав в суд.

Железнодорожный районный суд рассмотрел материалы дела, в том числе результаты судебной экспертизы, которая подтвердила, что размеры шкафов не соответствуют указанным в договоре, а выявленные недостатки в виде трещин на фасаде возникли по вине ответчика. Стоимость работ по изготовлению фасадов для кухни, идентичных ранее изготовленным фасадам, составила 52 852 рублей. Суд первой инстанции вынес решение о взыскании с ООО «ОРЭН Мебель» указанной суммы, а также неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов на общую сумму более 140 тысяч рублей. Ответчик с решением суда первой инстанции не согласился, и подал апелляционную жалобу.

Областной суд решение районного суда оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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