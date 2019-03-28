За пытки в рязанской полиции грабитель добился компенсации через суд по правам человека

СЕГОДНЯ 10:58 2019-03-28T11:19:18+03:00

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Европейский суд по правам человека частично удовлетворил требования Сергея Коняева - лидера банды, которая в середине 2000-х грабила клубы игровых автоматов. Его вместе с подельниками задержали 13 мая 2006-го, а спустя почти два года осудили на 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Коняев утверждает, что после задержания его таскали по отделам, били и пытали, вынуждая дать признательные показания. Он рассказал, что полицейские брызгали ему в рот слезоточивым газом, орудовали электрошокером, даже надевали на голову целлофановый пакет и держали так до потери сознания, не говоря уже у рукоприкладстве. Кроме того, в Московском райотделе его якобы пытались заставить признаться в других нераскрытых преступлениях, связанных с оружием, кражами и наркотиками.

Когда обвиняемый попал в СИЗО, фельдшер зафиксировал многочисленные следы от побоев и других физических воздействий. Впрочем, в дальнейшем эти материалы не помогли Коняеву добиться возбуждения уголовных дел ни в одной инстанции, включая Верховный суд. Сами же полицейские настаивали, что он и другие члены банды оказывали активное сопротивление при задержании – оттуда, мол, и травмы.

Однако в Страсбурге нашли противоречия в документах и показаниях и признали, что права заявителя действительно нарушили. При этом из 100 тысяч евро компенсации, которые требовал Коняев у Российской Федерации, ему присудили лишь 25, а также около 1500 евро за судебные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU