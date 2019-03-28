В Рязанской области раньше обычного срока стартовал сезон аллергии

СЕГОДНЯ 10:51 2019-03-28T10:54:55+03:00

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Першит в горле, мучает сухой кашель и насморк, глаза застилают слезы, а нос и бронхи заложены – эти классически симптомы простуды с наступлением весны могут оказаться признаком совершенно другого заболевания. Это сезонная аллергия или поллиноз – недуг, которым страдают до 60% жителей крупных городов. Появиться болезнь может в любом возрасте, а ее истинные причины до сих пор неизвестны.

Грядущим летом аллергики переживут три волны пыления растений, однако симптомы поллиноза многие чувствуют уже сейчас – в воздухе обнаружены пыльцевые зерна ольхи, сообщает ГТРК «Ока».

Съемочная группа телеканала встретилась с кандидатом биологических наук, заведующей кафедрой биологии РГУ имени С.А. Есенина Юлией Селезневой, которая пояснила, что пыльца к нам попала из южных регионов – по воздуху она способна преодолеть тысячи километров.

В Рязани ее обнаружили как раз в РГУ – здесь есть волюметрический пыльцеуловитель. Прибор собирает воздух в радиусе 70 км и на его специальном липкой ленте специалисты и обнаружили пыльцевые зерна ольхи.

– В этом году это произошло раньше обычного и в более высокой концентрации – 533 единицы на один кубометр воздуха. В прошлом году в этот же день зафиксировали лишь одно пыльцевое зерно, – пояснила Юлия Селезнева.

Все собранные данные попадают в общую базу сайта allergotop.com. Здесь можно узнать концентрацию аллергенов в воздухе ряда городов, в том числе и Рязани.

Кстати, на момент подготовки этого материала уровень аллергенов оценен как «высокий» – на специальной шкале он вплотную приблизился к максимуму.

ИСТОЧНИК KP.RU