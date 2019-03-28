Жильцам рязанской многоэтажки из-за соседей отключили газ
В селе Баграмово Рыбновского района без газа остались 11 квартир пятиэтажки, сообщает издательство «Пресса». Поставку голубого топлива отключили местные газовики. И дело вовсе не в долгах – сделано это ради безопасности.
При установке котлов в трех квартирах допущены опасные нарушения: газоход подключили к вентиляционному каналу, то есть через него идут продукты сгорания, а это недопустимо.
Кстати, 4 года назад в этом же селе из-за отравления угарным газом погибла целая семья. Спустя два года аналогичная трагедия чуть не случилась в райцентре – тогда один из членов семьи успел открыть дверь.
В Баграмове жильцы одной из трех квартир-нарушителей проблемой прониклись: впустили специалистов и позволили перекрыть газ. Однако обитатели двух других квартир этого сделать не дали – в итоге пришлось перекрыть стояки сразу в двух подъездах. Пустят газ, только когда обитатели тех самых двух квартир дадут перекрыть голубое топливо у себя.
Позже они должны будут устранит нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU