Жильцам рязанской многоэтажки из-за соседей отключили газ

СЕГОДНЯ 09:55 2019-03-28T10:01:56+03:00

Те для индивидуального отключения мастера не пускают

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В селе Баграмово Рыбновского района без газа остались 11 квартир пятиэтажки, сообщает издательство «Пресса». Поставку голубого топлива отключили местные газовики. И дело вовсе не в долгах – сделано это ради безопасности.

При установке котлов в трех квартирах допущены опасные нарушения: газоход подключили к вентиляционному каналу, то есть через него идут продукты сгорания, а это недопустимо.

Кстати, 4 года назад в этом же селе из-за отравления угарным газом погибла целая семья. Спустя два года аналогичная трагедия чуть не случилась в райцентре – тогда один из членов семьи успел открыть дверь.

В Баграмове жильцы одной из трех квартир-нарушителей проблемой прониклись: впустили специалистов и позволили перекрыть газ. Однако обитатели двух других квартир этого сделать не дали – в итоге пришлось перекрыть стояки сразу в двух подъездах. Пустят газ, только когда обитатели тех самых двух квартир дадут перекрыть голубое топливо у себя.

Позже они должны будут устранит нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU