Экс-замначальника рязанской колонии продавал зекам льготные условия

СЕГОДНЯ 08:51 2019-03-28T08:55:36+03:00

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В Рязанской области заключили под стражу уже бывшего заместителя начальника одной из колоний. Он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в 2016-2018 годах он за деньги и ценное имущество сообщал зекам о ближайших проверках, позволял им пользоваться телефонами и делал другие поблажки. А весной 2017-го он сам нашел и отобрал у осужденного телефон и стал им пользоваться в личных целях.

Подозреваемого задержали при взаимодействии ФСИН и ФСБ. Теперь его по ходатайству следователя Скопинского межрайонного отдела суд заключил под стражу. Отметим, что в Скопинском районе находятся три исправительных учреждения, два из которых – строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU