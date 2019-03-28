Экс-замначальника рязанской колонии продавал зекам льготные условия
В Рязанской области заключили под стражу уже бывшего заместителя начальника одной из колоний. Он обвиняется во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, в 2016-2018 годах он за деньги и ценное имущество сообщал зекам о ближайших проверках, позволял им пользоваться телефонами и делал другие поблажки. А весной 2017-го он сам нашел и отобрал у осужденного телефон и стал им пользоваться в личных целях.
Подозреваемого задержали при взаимодействии ФСИН и ФСБ. Теперь его по ходатайству следователя Скопинского межрайонного отдела суд заключил под стражу. Отметим, что в Скопинском районе находятся три исправительных учреждения, два из которых – строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU