На четырех улицах Рязани и в поселке Мордасово отключат воду

СЕГОДНЯ 08:42 2019-03-28T08:42:15+03:00

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28 марта в Рязани на нескольких улицах отключат подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В четверг с 09:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

- улица Пугачева, 15;

- улица Телевизионная, 21;

- улица Трудовая, 24/38;

- улица Рытикова, 18/32.

С 10:00 до 13:00 холодной воды не будет в поселке Мордасово.

ИСТОЧНИК KP.RU