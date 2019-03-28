На четырех улицах Рязани и в поселке Мордасово отключат воду
«Водоканал» ремонтирует водопроводные сети
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28 марта в Рязани на нескольких улицах отключат подачу холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на муниципальный «Водоканал». Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
В четверг с 09:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Пугачева, 15;
- улица Телевизионная, 21;
- улица Трудовая, 24/38;
- улица Рытикова, 18/32.
С 10:00 до 13:00 холодной воды не будет в поселке Мордасово.
ИСТОЧНИК KP.RU