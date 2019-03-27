В поселок Ворошиловка в Рязани снова поедут маршрутки
Жители поселка Ворошиловка в Московском районе Рязани вскоре должны получить дополнительный маршрут общественного транспорта в дополнение к автобусу № 24, связывающему этот микрорайон с площадью Мичурина. Об этом рассказал в телеинтервью Сергей Рогов, и. о. начальника управления транспорта городской администрации Рязани. По его словам, сейчас выясняется, будет это маршрут №80 или №45.
После того, как прежний коммерческий перевозчик, обслуживавший маршрут №80 (Дашково-Песочня – Ворошиловка) отказался от него из-за нерентабельности, несколько тысяч жителей остались с муниципальным автобусом маршрута №24, интервалы движения которого очень велики. В результате многие горожане, стремясь выйти на Московское шоссе, начали пересекать железную дорогу Москва-Рязань в местах, где переход не предусмотрен, рискуя своей жизнью.
ИСТОЧНИК KP.RU