2019-03-27T19:51:54+03:00
Общество

Следственный комитет опросил рязанцев о качестве медицинской помощи

На вопрос, сталкивались ли они с некачественным лечением, угрожающем жизни и здоровью, ответило положительно 74 процента жителей
Сергей ЮРЧЕНКО
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Оставшимся 24 процентам в жизни попадались только ответственные и профессиональные медикиОставшимся 24 процентам в жизни попадались только ответственные и профессиональные медикиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление Следственного комитета по Рязанской области решило изучить мнение рязанцев о распространенности некачественной медицинской помощи и их отношение к этому явлению. На официальном сайте ведомства был устроен виртуальный опрос посетителей. Рязанцам были предложены два вопроса – о распространенности изучаемого явления и о том, согласны ли они с наказанием по закону нерадивых или ошибающихся медработников.

Среди 885 человек, решивших дать ответ, 654 рязанца (74%) подтвердили: да, они или их родные и близкие сталкивались с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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