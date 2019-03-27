Следственный комитет опросил рязанцев о качестве медицинской помощи
Управление Следственного комитета по Рязанской области решило изучить мнение рязанцев о распространенности некачественной медицинской помощи и их отношение к этому явлению. На официальном сайте ведомства был устроен виртуальный опрос посетителей. Рязанцам были предложены два вопроса – о распространенности изучаемого явления и о том, согласны ли они с наказанием по закону нерадивых или ошибающихся медработников.
Среди 885 человек, решивших дать ответ, 654 рязанца (74%) подтвердили: да, они или их родные и близкие сталкивались с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU