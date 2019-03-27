Назван максимальный размер тарифа за вывоз мусора в Рязанской области

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-27T19:18:12+03:00

150 рублей с каждого рязанца – дополнительно около 80 миллионов коммунальщикам Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В квитанциях ЖКХ новая графа должна появиться, скорее всего, в мае

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27 марта региональный министр топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Андрей Горелов озвучил верхнюю границу, в пределах которой будет находиться размер тарифа за вывоз мусора. По словам, министра платеж не превысит 150 рублей с человека в месяц.

Региональным оператором по сбору мусора еще в декабре 2018 года на основании конкурса почему-то была выбрана компания из Пронска. Поскольку она окажется монополистом на рынке, ее тариф установит региональная энергетическая комиссия, которая и должна будет проконтролировать обоснованность расчетов.

Оплата сбора и вывоза мусора «по-новому» ориентировочно начнется в Рязанской области в мае. Тогда в квитанциях ЖКХ и должна появиться графа «Плата за вывоз мусора».

ИСТОЧНИК KP.RU