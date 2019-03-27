РНПК проверили специалисты независимого сертификационного органа

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-27T17:09:20+03:00

Таковы требования к производителям авиационного топлива, к которым относится и рязанское предприятие

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Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее предприятие НК «Роснефть», успешно прошла ре-сертификационный аудит – специалисты проверяли компанию на соответствие требованиям международного стандарта версии 2018 года (EN 9100:2018).

Речь идет о производстве авиационного топлива: в линейке нефтепродуктов АО «РНПК» есть и горючее для реактивных двигателей. Кстати, более половины всех самолетов, взлетающих из аэропортов Шереметьево и Домодедово, поднимаются в небо именно на рязанском топливе марки ТС-1.

Это экологически чистое и высокотехнологичное горючее отличается низким содержанием серы, благодаря чему снижается риск возникновения коррозии у деталей двигателя, и, как следствие, увеличивается его ресурс. Не говоря уже о снижении аварийности и необходимости ремонта. Кроме того, такое топливо минимально воздействует на окружающую среду.

В 2014 году рязанское ТС-1 вошло в каталог «100 лучших товаров России». Первый сертификат на соответствие международному стандарту EN 9100:2009 «Система менеджмента качества – Требования к организациям авиационной, космической и оборонной отрасли» АО «РНПК» получило в 2010 году.

На этот раз сотрудники независимого сертификационного органа оценивали работу предприятия целых четыре дня. Эксперты внимательно осмотрели технологические установки, досконально проверили ведение документации, общались с работниками и руководством предприятия.

В итоге, представляя квалификационную оценку, аудиторы отметили, что предприятие постоянно развивает и совершенствует управления рисками, здесь ведется системная работа над качеством выпускаемой продукции.

Теперь АО «РНПК» рекомендовано к выдаче сертификата соответствия международного образца с последующим ежегодным подтверждением.

Эксперты внимательно осмотрели технологические установки.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU