Опрос СК: Более 650 рязанцев стали жертвами некачественной медицинской помощи

СЕГОДНЯ 15:51 2019-03-27T15:54:04+03:00

Следственный комитет подвел итоги опроса о качестве оказываемой медпомощи в регионе

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На сайте Следственного управления СК России по Рязанской области опубликовали тоги опроса о качестве оказания медицинской помощи.

Напомним, жителей региона просили ответить на два вопроса:

- сталкивались ли вы или ваши родные и близкие с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента?

- считаете ли вы, что медработник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?

В итоге 74% проголосовавших (654 человек) ответили, что сталкивались с оказанием некачественной медицинской помощи.

Фото: СУ СК России по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU