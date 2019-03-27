Опрос СК: Более 650 рязанцев стали жертвами некачественной медицинской помощи
На сайте Следственного управления СК России по Рязанской области опубликовали тоги опроса о качестве оказания медицинской помощи.
Напомним, жителей региона просили ответить на два вопроса:
- сталкивались ли вы или ваши родные и близкие с оказанием некачественной медицинской помощи, в результате чего наступила угроза здоровью или жизни либо смерть пациента?
- считаете ли вы, что медработник, допустивший врачебную ошибку, повлекшую вред здоровью или смерть пациента, должен нести установленную законодательством ответственность?
В итоге 74% проголосовавших (654 человек) ответили, что сталкивались с оказанием некачественной медицинской помощи.
Фото: СУ СК России по Рязанской области.
ИСТОЧНИК KP.RU