Ночью в Рязанской области резко похолодает
Днем столбики термометров, к сожалению, далеко от нуля не уйдут
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального филиала Гидрометцентра на 28 марта.
По информации синоптиков, в четверг ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами пройдут небольшие осадки - мокрый снег и дождь. Ветер при этом будет северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до -8…-3ºС, днем столбики термометров поднимутся до 0…+5ºС.
Вниманию водителей: на отдельных участках дорог гололедица!
ИСТОЧНИК KP.RU