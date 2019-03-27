Ночью в Рязанской области резко похолодает

СЕГОДНЯ 15:11 2019-03-27T15:11:19+03:00

Днем столбики термометров, к сожалению, далеко от нуля не уйдут

Изменить размер текста: A A

Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального филиала Гидрометцентра на 28 марта.

По информации синоптиков, в четверг ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами пройдут небольшие осадки - мокрый снег и дождь. Ветер при этом будет северо-западный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до -8…-3ºС, днем столбики термометров поднимутся до 0…+5ºС.

Вниманию водителей: на отдельных участках дорог гололедица!

ИСТОЧНИК KP.RU