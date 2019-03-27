В рязанском УФСИН научили несовершеннолетних осужденных смеяться с пользой

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-27T14:46:16+03:00

В игровой форме малолетние преступники узнали, как при помощи смехотерапии снять эмоциональное напряжение и развить образное мышление

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Накануне 1 апреля психологи УФСИН России по Рязанской области провели с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительной инспекции, День смеха, сообщает пресс-служба ведомства.

В игровой форме ребята узнали, как при помощи смехотерапии снять эмоциональное напряжение, развить образное мышление. Кроме того, малолетки научились правильно выражать свои эмоции и чувства, что особенно важно для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

С помощью современных технологий к тренингу смогли присоединиться и несовершеннолетние, проживающие в отдаленных районах Рязанской области – Касимове и Спасс-Клепиках.

— Усвоение психокоррекционных методик помогает сохранить психическое здоровье трудных подростков, и является профилактикой повторного совершения преступлений, – отметила начальник психологической службы УИИ Марина Марфина.

ИСТОЧНИК KP.RU