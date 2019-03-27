Рязанские власти направят 30 млн рублей на реконструкцию усадьбы Кашиной

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-27T14:23:53+03:00

В селе Константиново воссоздадут каретный двор в музее-заповеднике Сергея Есенина

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В 2019 году рязанское правительство направит 30 миллионов на воссоздание каретного двора в усадьбе Кашиной на территории музея-заповедника в Константинове, сообщает пресс-служба облправительства.

Кроме того, в районы области из регионального бюджета направят более 12 млн рублей на зарплату работников культуры, сотрудников учреждений дополнительного образования – 13,9 млн рублей.

По данным правительства, более 42 млн рублей потратят на приобретение фортепиано и свыше 21 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU