Рязанские власти направят 30 млн рублей на реконструкцию усадьбы Кашиной
В селе Константиново воссоздадут каретный двор в музее-заповеднике Сергея Есенина
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В 2019 году рязанское правительство направит 30 миллионов на воссоздание каретного двора в усадьбе Кашиной на территории музея-заповедника в Константинове, сообщает пресс-служба облправительства.
Кроме того, в районы области из регионального бюджета направят более 12 млн рублей на зарплату работников культуры, сотрудников учреждений дополнительного образования – 13,9 млн рублей.
По данным правительства, более 42 млн рублей потратят на приобретение фортепиано и свыше 21 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU