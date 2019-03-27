2019-03-27T13:42:33+03:00
Происшествия

Оперативники задержали рязанца, укравшего пневматический пистолет

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения чужого имущества
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В Кадоме полицейские задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Накануне в дежурную часть 43-летний житель Кадома, который сообщил, что утром из его дома пропал пневматический пистолет.

Оперативники выехали на место и опросили пострадавшего. Выяснилось, что пропажу пистолета мужчина заметил после застолья с приятелями. Распитие спиртного затянулось за полночь, хозяин дома заснул, а когда проснулся, то пистолета не нашел.

Полицейские быстро установили личности всех участников застолья. У одного из них – 23-летнего парня, была сомнительная репутация. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Вскоре оперативники получили информацию, что на окраине поселка этот мужчина продал своему знакомому пневматический пистолет, похожий на похищенный. Молодого человека разыскали и задержали.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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