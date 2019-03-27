Работникам учреждений культуры в рязанской глубинке дадут соцподдержку

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-27T13:16:04+03:00

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В Рязанской области серьезно озаботились развитием в сельской местности учреждений культуры. 26 марта губернатор Николай Любимов обозначил рабочей группе Госсовета РФ «острую нехватку молодых кадров» в этой сфере и назвал одной главных задач на первое полугодие 2019-го распространение на таких работников мер социальной поддержки, как у учителей и медиков.

- Люди, которые живут там [на селе], должны иметь равный с городскими жителями доступ к культуре. Для этого нужна не только современная материально-техническая база, - цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Любимов привел примеры других регионов, где в вузах и ссузах практикуется лимитированная отработка в глубинке, а также существуют определенные надбавки и льготные условия при покупке жилья. Он же предложил создать отраслевой сайт для общения профессионального сообщества, где будут проводиться вебинары, публиковаться лучшие практики, рождаться различные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU