2019-03-27T13:30:07+03:00
Происшествия

Рязанские следователи раскрыли убийство женщины годичной давности

Ее бывший кавалер признался в содеянном, когда понял, что отпираться бесполезно
Антон КОНОВАЛОВ
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Прокуратура передала в суд дело об убийстве и краже против 31-летнего жителя Спасского района. Он обвиняется в расправе над бывшей возлюбленной, которая отказалась продолжать близкие отношения.

Следствие установило, что это произошло 2 апреля 2018 года, когда знакомые встретилась в поселке Спиртзаводской. Убийца несколько раз ударил жертву по голове монтировкой, затем оттащил тело в заброшенную постройку, засыпал строительным мусором и землей. Порывшись в сумочке, он нашел ключи от дома убитой, пробрался туда и похитил ноутбук.

Хотя преступник старательно заметал следы, а труп нашли спустя длительное время, следователям удалось собрать такие доказательства, что обвиняемый полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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