У нерадивой рязанки ребенка забрали в больницу

СЕГОДНЯ 11:24 2019-03-27T11:42:33+03:00

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Прокуратура Ряжского района проверила условия жизни гражданки И. и ее ребенка, сообщает пресс-служба надзорного органа. Выяснилось, что в доме «неудовлетворительное санитарное состояние». Помимо грязи обнаружилось, что и готовой еды для ребенка нет, а малыш явно неухоженный.

При проверке ребенок пожаловался на боли в животе и плохое самочувствие. Его тут же отправили в больницу, где врачи выявили целый ряд заболеваний. До этого момента сама мать в медицинские учреждения не обращалась.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

ИСТОЧНИК KP.RU