У нерадивой рязанки ребенка забрали в больницу
Прокуратура Ряжского района проверила условия жизни гражданки И. и ее ребенка, сообщает пресс-служба надзорного органа. Выяснилось, что в доме «неудовлетворительное санитарное состояние». Помимо грязи обнаружилось, что и готовой еды для ребенка нет, а малыш явно неухоженный.
При проверке ребенок пожаловался на боли в животе и плохое самочувствие. Его тут же отправили в больницу, где врачи выявили целый ряд заболеваний. До этого момента сама мать в медицинские учреждения не обращалась.
Материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».
ИСТОЧНИК KP.RU