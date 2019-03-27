Рязанцев призывают принять участие в опросе о пользе соцсетей

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-27T10:46:20+03:00

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Федеральная служба по труду и занятости проводит опрос пользователей «Соцсети на работе». Тема исследования – возможность использования социальных сетей непосредственно в своей работе и для поиска новой работы.

В прошлом году Роструд запустил новую социальную сеть Skillsnet.ru, предназначенную для деловых контактов и насчитывающую уже полмиллиона работодателей. Проводимый опрос нужен, чтобы определить направления развития этого ресурса.

На 27 марта ответы на вопросы оставили уже более 25 тысяч человек. Почти половина из них считает, что соцсети на работе никому не мешают, около четверти опрошенных уже использовали их для поиска вакансий.

Ответ на несколько вопросов занимает пару минут, опрос проводится до 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU