2019-03-27T10:19:03+03:00
Общество

Рязанские метеорологи дали прогноз по паводку

Мокша, кстати, еще даже не вскрылась
Мария БЛИНОВА
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Рязанский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал гидрологический прогноз на эту весну.

По информации метеорологов, сейчас около Рязани редкий ледоход. С 26 марта – по данным на утро 27 числа – уровень воды не изменился. До этого в течение нескольких дней уровень падал.

– На Оке «голова» ледохода находится между Спасским и Шиловским районами. В Старой Рязани – редкий ледоход, в Копаново – закраины, промоины, – дополняют специалисты.

По прогнозу, максимальный уровень на Оке около Елатьмы и Касимова будет ниже и нормы, и прошлогоднего уровня. В районе Касимова возможно частичное затопление поймы.

На реке Мокша лед уже потемнел, значит через несколько дней вскроется. Здесь максимальный уровень метеорологи прогнозируют также ниже нормы и ниже прошлогоднего уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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