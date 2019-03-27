2019-03-27T10:13:48+03:00
Происшествия

В Рязани в ДТП пострадали два маленьких ребенка

На Касимовском шоссе столкнулись Kia и Datsun
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: УМВД по Рязанской области.Фото: УМВД по Рязанской области.
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26 марта около 20.55 на Касимовском шоссе в Рязани случилась авария, в которой пострадали три человека, в том числе два ребенка. Столкнулись Kia и Datsun.

По предварительной информации, ДТП устроил 29-летний горожанин на Datsun. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, он при повороте налево не пропустил встречный автомобиль.

Как следствие, в больницу с травмами доставили 27-летнего водителя Kia и его маленьких пассажиров - детей в возрасте 5 лет и 2 месяцев. Других ДТП с пострадавшими за минувшие сутки не было, остальные 30 обернулись только материальным ущербом для автовладельцев.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

Фото: УМВД по Рязанской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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