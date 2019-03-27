На «народных» ж/д переходах Рязани продолжают гибнуть люди – список

СЕГОДНЯ 09:45 2019-03-27T09:45:15+03:00

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За прошлый год в Рязанской области на железной дороге погибли 23 человека, двое из них дети, сообщает издательство «Пресса». Еще 13 человек, в том числе 4 ребенка, получили травмы. По информации транспортной полиции, с начала этого года на путях уже погиб один человек.

Чаще всего трагедии происходят на так называемых «народных» переходах, то есть на участках, не оборудованных для перехода через железнодорожные пути.

Согласно статистике, самые опасные отрезки путей:

– переход около улицы Военных автомобилистов Октябрьского городка

– 200 - 203 километры перегона «Рязань-Лесок»

– 193 - 196 километры перегона «Рыбное Блокпост 203 к/м» (переход с улицы Юбилейной на окружную дорогу)

– 193-195 километры перегона «Рязань–Дягилево» (переход микрорайона Приокский на Московское шоссе)

– 197 километр перегона Рязань–Дягилево (переход поселок Ворошиловка–Московское шоссе)

– станция Лесок.

ИСТОЧНИК KP.RU