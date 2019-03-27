На пожаре в рязанской девятиэтажке погиб человек - подробности
Также пострадала женщина, которая отказалась от госпитализации
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В Рязани в результате пожара в доме №1д по улице Березовой погиб мужчина 1987 года рождения. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Также пострадала женщина 1956 года рождения. У нее выявили симптомы отравления продуктами горения, однако от госпитализации она отказалась.
Напомним, пожар случился вечером 26 марта в трехкомнатной квартире. Во время его ликвидации из здания эвакуировали 30 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU