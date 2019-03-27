Рязанский «Гриб с глазами» остался без руки и сердца

СЕГОДНЯ 08:46 2019-03-27T08:46:58+03:00

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Арт-объект «Гриб с глазами», расположенный на Семинарской улице, подвергся нападению неизвестных вандалов. У народного символа Рязани оторвали правую руку и сердце в нем.

Сообщение об этом появилось в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

«Какой нехороший человек забрал у гриба руку и сердце?!» — задает вопрос анонимный читатель в своем посте.

ИСТОЧНИК KP.RU