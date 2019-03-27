2019-03-27T08:35:38+03:00
Происшествия

В Рязани на пожаре с пострадавшими эвакуировали 30 человек

Вызов поступил с улицы Березовой вечером 26 марта
Антон КОНОВАЛОВ
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26 марта в Рязани загорелась трехкомнатная квартира в блочной многоэтажке на улице Березовая. Пресс-служба областного ГУ МЧС сообщает, что в результате пожара пострадали люди, однако их число и серьезность полученных ими травм не уточняются.

Информация о возгорании поступила в 18.34. Огонь повредил одну из комнат в уже упомянутой квартире. Пока на месте работали пожарные (а на вызов выезжали 15 человек личного состава на 5 машинах), из здания были эвакуированы 30 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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