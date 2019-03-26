Рязанская область заняла 39 место в России по работе с молодежью

СЕГОДНЯ 18:10 2019-03-26T18:10:29+03:00

Рейтинг выполняемости программ в 2018 году составили в федеральном правительстве

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Федеральное агентство по делам молодежи составило рейтинг эффективности региональных органов исполнительной власти, которые занимаются проведением государственной молодежной политики. В Рязанской области это региональное министерство образования и молодежной политики.

Работу региональных чиновников рассматривали по 4 направлениям: подготовке документов, выполнению намеченных программ, проведению различных мероприятий и финансовой поддержке молодежи и ее некоммерческих организаций. Рязанская область оказалась на 39 месте. Из соседних с Рязанской областью регионов ни один не вошел в первую двадцатку. Победителем рейтинга стал Красноярский край.

ИСТОЧНИК KP.RU