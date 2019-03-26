2019-03-26T17:47:52+03:00
Общество

За неделю в Рязани заделают ямы на пяти улицах

Работы будут идти ночью
Антон КОНОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 26 по 31 марта в Рязани заделают выбоины на пяти улицах. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы пройдут в ночное время на следующих участках:

- ул. Семчинская;

- ул. Пушкина (от д. 39 до д. 7);

- ул. 4-я линия, (д. 60, д. 64);

- ул. Весенняя (от д. 15 до д. 27/46);

- путепровод «Приокский».

Когда наступит благоприятная погода (с устойчивой положительной температурой), число бригад планируется увеличить втрое – с 4 до 12. На помощь Дирекции благоустройства города привлекут подрядчиков, а вместо литой асфальтобетонной смеси будут использовать горячую.

На Радищева, 28 пояснили, что ямочный ремонт проходит, прежде всего, на дорогах с интенсивным движением, где курсирует общественный транспорт. Также учитываются обращения граждан и наличие социально-значимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские врачи показали, что чаще всего проглатывают и вдыхают дети
Рязанская область заняла 39 место в России по работе с молодежью
На двух улицах в центре Рязани в среду отключат воду
Рязанец заплатил долг по кредитам, испугавшись запрета на выезд за границу
Число работающих пенсионеров в Рязанской области сокращается третий год
В Рязанской области упростят получение компенсации за капремонт
Депутаты Рязанской гордумы намереваются вернуть прямые выборы мэра
В Рязани прошел открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини
За групповое избиение двух парней рязанцы получили условный срок
Рязанцев призвали не покупать продукты на стихийных рынках
Житель рязанской глубинки вырастил коноплю на картофельных грядках
Рязанская филармония приглашает на воскресные сказки с участием фортепианного квартета
Местами в Рязанской области вновь выпадет снег
В Рязани объявилась новая банда псевдогазовиков
На полуострове в акватории Оки под Рязанью обнаружили крупную нарколабораторию
При поддержке РНПК в Окском заповеднике прошла конференция юных экологов
Проект нового рязанского онкоцентра отправили на утверждение в Москву
Рязанская ГРЭС готова к весеннему паводку
Рязанские следователи назвали причину смерти девочки-подростка в ОДКБ
Из Подмосковья в рязанскую ОКБ доставили дальнобойщика с сильнейшими ожогами
Племянника Пугачевой на рязанской дороге сбил автомобиль
В Рязани пройдет три общегородских субботника
Рязанский производитель пива ушел от налогов на огромную сумму – больше 100 миллионов