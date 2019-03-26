За неделю в Рязани заделают ямы на пяти улицах

СЕГОДНЯ 17:47 2019-03-26T17:47:52+03:00

Изменить размер текста: A A

С 26 по 31 марта в Рязани заделают выбоины на пяти улицах. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы пройдут в ночное время на следующих участках:

- ул. Семчинская;

- ул. Пушкина (от д. 39 до д. 7);

- ул. 4-я линия, (д. 60, д. 64);

- ул. Весенняя (от д. 15 до д. 27/46);

- путепровод «Приокский».

Когда наступит благоприятная погода (с устойчивой положительной температурой), число бригад планируется увеличить втрое – с 4 до 12. На помощь Дирекции благоустройства города привлекут подрядчиков, а вместо литой асфальтобетонной смеси будут использовать горячую.

На Радищева, 28 пояснили, что ямочный ремонт проходит, прежде всего, на дорогах с интенсивным движением, где курсирует общественный транспорт. Также учитываются обращения граждан и наличие социально-значимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU