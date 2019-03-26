На двух улицах в центре Рязани в среду отключат воду

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-26T18:03:45+03:00

ХВС не будет 6,5 часов

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В среду, 27 марта, в центре Рязани будут отключать холодную воду, сообщает пресс-служба горадминистрации. Это необходимо для ремонтных работ на водопроводе, уточняют в МП «Водоканал».

С 9.30 до 16.00 холодную воду отключат по адресам:

– улица Ленинского Комсомола – д. 24, д. 26, д. 28, д. 32 и д. 13 (школа №44);

– улица Пушкина – д. 43, д. 46 и д. 48.

Напомним, телефон диспетчерской службы «Водоканала» 41-06-25, телефон оперативно-диспетчерского отдела городского управления энергетики и ЖКХ 25-48-69. Оба номера работают круглосуточно.

ИСТОЧНИК KP.RU