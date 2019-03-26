2019-03-26T17:08:01+03:00
Общество

Рязанец заплатил долг по кредитам, испугавшись запрета на выезд за границу

Житель Касимовского района не гасил кредиты и накопил долг на сумму более 63 тысяч рублей
Александр РАДЫГИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Испугавшись запрета на выезд за границу, рязанец полностью погасил долги, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На исполнении в Касимовском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с гражданина долга по кредитам на сумму более 63 600 рублей. Мужчину вызвали на прием к приставу, который сообщил должнику о всех возможных мерах применения к нему по взысканию долгов. В том числе, ограничение на выезд за пределы РФ.

Так как в ближайшее время гражданин собирался как раз отправиться за границу, тот тут же оплатил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские врачи показали, что чаще всего проглатывают и вдыхают дети
Рязанская область заняла 39 место в России по работе с молодежью
На двух улицах в центре Рязани в среду отключат воду
За неделю в Рязани заделают ямы на пяти улицах
Число работающих пенсионеров в Рязанской области сокращается третий год
В Рязанской области упростят получение компенсации за капремонт
Депутаты Рязанской гордумы намереваются вернуть прямые выборы мэра
В Рязани прошел открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини
За групповое избиение двух парней рязанцы получили условный срок
Рязанцев призвали не покупать продукты на стихийных рынках
Житель рязанской глубинки вырастил коноплю на картофельных грядках
Рязанская филармония приглашает на воскресные сказки с участием фортепианного квартета
Местами в Рязанской области вновь выпадет снег
В Рязани объявилась новая банда псевдогазовиков
На полуострове в акватории Оки под Рязанью обнаружили крупную нарколабораторию
При поддержке РНПК в Окском заповеднике прошла конференция юных экологов
Проект нового рязанского онкоцентра отправили на утверждение в Москву
Рязанская ГРЭС готова к весеннему паводку
Рязанские следователи назвали причину смерти девочки-подростка в ОДКБ
Из Подмосковья в рязанскую ОКБ доставили дальнобойщика с сильнейшими ожогами
Племянника Пугачевой на рязанской дороге сбил автомобиль
В Рязани пройдет три общегородских субботника
Рязанский производитель пива ушел от налогов на огромную сумму – больше 100 миллионов