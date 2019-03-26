Рязанец заплатил долг по кредитам, испугавшись запрета на выезд за границу

СЕГОДНЯ 17:08 2019-03-26T17:08:01+03:00

Житель Касимовского района не гасил кредиты и накопил долг на сумму более 63 тысяч рублей

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Испугавшись запрета на выезд за границу, рязанец полностью погасил долги, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На исполнении в Касимовском районном отделе судебных приставов находилось производство о взыскании с гражданина долга по кредитам на сумму более 63 600 рублей. Мужчину вызвали на прием к приставу, который сообщил должнику о всех возможных мерах применения к нему по взысканию долгов. В том числе, ограничение на выезд за пределы РФ.

Так как в ближайшее время гражданин собирался как раз отправиться за границу, тот тут же оплатил задолженность в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU