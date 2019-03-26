Число работающих пенсионеров в Рязанской области сокращается третий год

СЕГОДНЯ 17:06 2019-03-26T17:14:10+03:00

Рязаньстат привел в своем отчете данные за несколько последних лет

До 2016 года их количество, наоборот, устойчиво росло

Изменить размер текста: A A

К 1 января 2019 года в Рязанской области трудилось 86 079 пенсионеров из общего числа в 385 828 человек. Об этом 26 марта сообщил, проведя подсчеты, Рязаньстат.

Вот уже на протяжении трех лет (2016, 2017 и 2018) число пенсионеров, не пожелавших бросить работу, уменьшается вместе с сокращением общего числа пенсионеров. До этого (в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах) их число росло.

Средняя пенсия в Рязанской области за 2018 год выросла приблизительно с 12,7 до 13,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU