2019-03-26T17:14:10+03:00
Экономика

Число работающих пенсионеров в Рязанской области сокращается третий год

До 2016 года их количество, наоборот, устойчиво росло
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Рязаньстат привел в своем отчете данные за несколько последних летРязаньстат привел в своем отчете данные за несколько последних лет
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К 1 января 2019 года в Рязанской области трудилось 86 079 пенсионеров из общего числа в 385 828 человек. Об этом 26 марта сообщил, проведя подсчеты, Рязаньстат.

Вот уже на протяжении трех лет (2016, 2017 и 2018) число пенсионеров, не пожелавших бросить работу, уменьшается вместе с сокращением общего числа пенсионеров. До этого (в 2012, 2013, 2014 и 2015 годах) их число росло.

Средняя пенсия в Рязанской области за 2018 год выросла приблизительно с 12,7 до 13,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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