В Рязанской области упростят получение компенсации за капремонт

СЕГОДНЯ 16:52 2019-03-26T16:52:30+03:00

Теперь и для пожилых людей-инвалидов он обойдется дешевле

Изменить размер текста: A A

Корректировки в порядок уплаты взноса на капитальный ремонт внесены 28 марта на заседании регионального правительства. Об этом сообщила пресс-служба органа власти.

В частности, было предложено при получении компенсации освободить людей от бумажной волокиты и самим предоставлять документы, подтверждающие уплату взноса. Теперь необходимую информацию органы соцзащиты будут получать от регионального оператора (областного фонда капремонта) или владельцев специального счета, который могут открыть собственники квартир в любом доме.

Дополнительно, наравне с одинокими людьми старше 70 лет, право на компенсацию получили инвалиды 1 и 2 групп этого же возраста. Им будет необходимо предоставлять справку от лаборатории медико-социальной экспертизы. Губернатор Николай Любимов рекомендовал проработать схему, при которой документ в органы соцзащиты будет направлять не пожилой человек, а непосредственно лаборатория.

ИСТОЧНИК KP.RU