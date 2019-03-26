2019-03-26T16:13:15+03:00
Происшествия

За групповое избиение двух парней рязанцы получили условный срок

Одному из пострадавших сломали кости свода черепа
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Московского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении четырех молодых людей, избивших двух тоже молодых рязанцев, сообщает пресс-служба надзорного органа. На момент преступления один из нападавших не достиг совершеннолетия.

В октябре 2014 года пьяная группа, ночью гуляя по Московскому району, наткнулась на двух незнакомцев. Задав рядовой для желающих стычки вопрос, и получив предсказуемо отрицательный ответ, они набросились на молодых людей.

Избили так, что один из пострадавших получил перелом костей свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

Суд приговорил нападавших к 5 годам заключения условно – весь этот период они не могут переезжать и обязаны раз в месяц являться на регистрацию.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские врачи показали, что чаще всего проглатывают и вдыхают дети
Рязанская область заняла 39 место в России по работе с молодежью
На двух улицах в центре Рязани в среду отключат воду
За неделю в Рязани заделают ямы на пяти улицах
Рязанец заплатил долг по кредитам, испугавшись запрета на выезд за границу
Число работающих пенсионеров в Рязанской области сокращается третий год
В Рязанской области упростят получение компенсации за капремонт
Депутаты Рязанской гордумы намереваются вернуть прямые выборы мэра
В Рязани прошел открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини
Рязанцев призвали не покупать продукты на стихийных рынках
Житель рязанской глубинки вырастил коноплю на картофельных грядках
Рязанская филармония приглашает на воскресные сказки с участием фортепианного квартета
Местами в Рязанской области вновь выпадет снег
В Рязани объявилась новая банда псевдогазовиков
На полуострове в акватории Оки под Рязанью обнаружили крупную нарколабораторию
При поддержке РНПК в Окском заповеднике прошла конференция юных экологов
Проект нового рязанского онкоцентра отправили на утверждение в Москву
Рязанская ГРЭС готова к весеннему паводку
Рязанские следователи назвали причину смерти девочки-подростка в ОДКБ
Из Подмосковья в рязанскую ОКБ доставили дальнобойщика с сильнейшими ожогами
Племянника Пугачевой на рязанской дороге сбил автомобиль
В Рязани пройдет три общегородских субботника
Рязанский производитель пива ушел от налогов на огромную сумму – больше 100 миллионов