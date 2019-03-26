За групповое избиение двух парней рязанцы получили условный срок

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-26T16:13:15+03:00

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Прокуратура Московского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении четырех молодых людей, избивших двух тоже молодых рязанцев, сообщает пресс-служба надзорного органа. На момент преступления один из нападавших не достиг совершеннолетия.

В октябре 2014 года пьяная группа, ночью гуляя по Московскому району, наткнулась на двух незнакомцев. Задав рядовой для желающих стычки вопрос, и получив предсказуемо отрицательный ответ, они набросились на молодых людей.

Избили так, что один из пострадавших получил перелом костей свода черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

Суд приговорил нападавших к 5 годам заключения условно – весь этот период они не могут переезжать и обязаны раз в месяц являться на регистрацию.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU