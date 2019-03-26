2019-03-26T16:07:07+03:00
Общество

Рязанцев призвали не покупать продукты на стихийных рынках

Торговцы не знают производителя мясной продукции и сроки ее годности
Александр РАДЫГИН
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Рязанцев призывают не покупать продукты на стихийных рынках. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте регионального Россельхознадзора.

«Практика показывает, что в местах стихийной торговли у продавцов нет ветеринарных документов на продукцию. Более того, торговцы не знают производителя продукции, сроки ее годности. Практически всегда у них отсутствуют личные медицинские книжки», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, продукты, продаваемые случайными людьми под открытым небом, представляют угрозу для здоровья человека.

КУДА ЗВОНИТЬ?

О местах стихийной торговли рязанцев просят сообщать в Россельхознадзор по телефону/факсу: (4912) 37-33-59, или по электронной почте: vetpost.rzn@mail.ru (в случае торговли продукцией животного происхождения).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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