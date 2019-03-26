2019-03-26T15:38:28+03:00
Звезды

Рязанская филармония приглашает на воскресные сказки с участием фортепианного квартета

Представление рассчитано и на маленьких зрителей, и на их родителей
Поделиться:
Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова.Фортепианный квартет им. М.М. Ипполитова-Иванова.
Изменить размер текста:

31 марта Рязанская филармония приглашает детей и их родителей на воскресные сказки для всей семьи. В исполнении мастера художественного слова Анны Боголюбской и Московского фортепианного квартета им. М.М. Ипполитова-Иванова прозвучат народные сказки Японии и Греции.

В составе квартета: Ирина Грайфер, фортепиано; Нина Дашевская, cкрипка; Ольга Коган, альт и Сергей Ананич, виолончель.

– Фольклор Страны восходящего солнца обладает по-настоящему особой атмосферой. Здесь часто прослеживается тесная связь с природой – вечный источник мудрости и вдохновения. Звери и птицы, цветы и деревья – все в японской сказке наделено душой, все живет. Удивительно красивы и греческие мотивы. В них интересен не только сюжет, но и «музыкальный» стиль изложения, который особенно нравится детям. Рассказы пронизаны тонкой лирикой, мелодичные, при этом достаточно полно открывают юным слушателям всю красоту стран и особенности местного колорита. Сопровождением сказок «Вышивательница птиц» и «Журавлиные перья» станет музыка Ж. Массне, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, – говорится в сообщении организаторов.

Зал камерной музыки. Начало в 13:00.

Подробности и билеты здесь.

.

.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рязанские врачи показали, что чаще всего проглатывают и вдыхают дети
Рязанская область заняла 39 место в России по работе с молодежью
На двух улицах в центре Рязани в среду отключат воду
За неделю в Рязани заделают ямы на пяти улицах
Рязанец заплатил долг по кредитам, испугавшись запрета на выезд за границу
Число работающих пенсионеров в Рязанской области сокращается третий год
В Рязанской области упростят получение компенсации за капремонт
Депутаты Рязанской гордумы намереваются вернуть прямые выборы мэра
В Рязани прошел открытый турнир по бодибилдингу и фитнес-бикини
За групповое избиение двух парней рязанцы получили условный срок
Рязанцев призвали не покупать продукты на стихийных рынках
Житель рязанской глубинки вырастил коноплю на картофельных грядках
Местами в Рязанской области вновь выпадет снег
В Рязани объявилась новая банда псевдогазовиков
На полуострове в акватории Оки под Рязанью обнаружили крупную нарколабораторию
При поддержке РНПК в Окском заповеднике прошла конференция юных экологов
Проект нового рязанского онкоцентра отправили на утверждение в Москву
Рязанская ГРЭС готова к весеннему паводку
Рязанские следователи назвали причину смерти девочки-подростка в ОДКБ
Из Подмосковья в рязанскую ОКБ доставили дальнобойщика с сильнейшими ожогами
Племянника Пугачевой на рязанской дороге сбил автомобиль
В Рязани пройдет три общегородских субботника
Рязанский производитель пива ушел от налогов на огромную сумму – больше 100 миллионов