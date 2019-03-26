Рязанская филармония приглашает на воскресные сказки с участием фортепианного квартета

СЕГОДНЯ 15:35 2019-03-26T15:38:28+03:00

Представление рассчитано и на маленьких зрителей, и на их родителей

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31 марта Рязанская филармония приглашает детей и их родителей на воскресные сказки для всей семьи. В исполнении мастера художественного слова Анны Боголюбской и Московского фортепианного квартета им. М.М. Ипполитова-Иванова прозвучат народные сказки Японии и Греции.

В составе квартета: Ирина Грайфер, фортепиано; Нина Дашевская, cкрипка; Ольга Коган, альт и Сергей Ананич, виолончель.

– Фольклор Страны восходящего солнца обладает по-настоящему особой атмосферой. Здесь часто прослеживается тесная связь с природой – вечный источник мудрости и вдохновения. Звери и птицы, цветы и деревья – все в японской сказке наделено душой, все живет. Удивительно красивы и греческие мотивы. В них интересен не только сюжет, но и «музыкальный» стиль изложения, который особенно нравится детям. Рассказы пронизаны тонкой лирикой, мелодичные, при этом достаточно полно открывают юным слушателям всю красоту стран и особенности местного колорита. Сопровождением сказок «Вышивательница птиц» и «Журавлиные перья» станет музыка Ж. Массне, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, – говорится в сообщении организаторов.

Зал камерной музыки. Начало в 13:00.

Подробности и билеты здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU