Житель рязанской глубинки вырастил коноплю на картофельных грядках

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-26T15:44:59+03:00

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Полицейские изъяли крупную партию марихуаны в поселке Сараи. В поле зрения оперативников попал 43-летний житель райцентра в отношении которого появилась информация, что он мог пристраститься к курению растительных наркотиков.

Обыскав жилище, в надворных постройках обнаружили несколько тайников, в которых в общей сложности было спрятано 3 килограмма 684 грамма высушенной конопли.

- Как выяснилось, мужчина сам вырастил наркосодержащее растение на приусадебном участке. Для конспирации он выращивал кусты конопли среди картофеля и других огородных культур, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU