Житель рязанской глубинки вырастил коноплю на картофельных грядках
Полицейские изъяли крупную партию марихуаны в поселке Сараи. В поле зрения оперативников попал 43-летний житель райцентра в отношении которого появилась информация, что он мог пристраститься к курению растительных наркотиков.
Обыскав жилище, в надворных постройках обнаружили несколько тайников, в которых в общей сложности было спрятано 3 килограмма 684 грамма высушенной конопли.
- Как выяснилось, мужчина сам вырастил наркосодержащее растение на приусадебном участке. Для конспирации он выращивал кусты конопли среди картофеля и других огородных культур, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU