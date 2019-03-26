Местами в Рязанской области вновь выпадет снег
Будет это ночью, а днем при плюсовой температуре обойдется без осадков
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Опубликован прогноз для Рязанской области на 27 марта. По данным местного филиала Гидрометцентра, нас ждет переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем обойдется без осадков.
Температура воздуха по региону в темное время суток составит -6…-1 градус, в светлое поднимется до +1…+6 градусов.
Ветер будет западным и северо-западным, 5-10 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU