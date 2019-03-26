В Рязани объявилась новая банда псевдогазовиков

СЕГОДНЯ 15:04 2019-03-26T15:04:25+03:00

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В Рязани задержаны три подозреваемых в квартирных кражах, зашедшие в жилье под видом работников газовой службы, сообщает пресс-служба полиции.

После одного такого визита 16 тысяч рублей исчезли у 70-летнего мужчины. Он пустил трех «газовиков», даже не спросив у них удостоверения. Пока двое из них якобы осматривали плиту, третий нашел и умыкнул деньги из тумбочки в коридоре.

Одного члены группы не учли – на улице была видеокамера, по записи которой оперативники и выяснили приметы похитителей.

Еще у одного 70-летнего рязанца группа аналогичным образом украла 12 тысяч, а у 58-летнего мужчины – 25 тысяч рублей и банковские карты. То, что это те же самые похитители, полицейские выяснили, опросив потерпевших.

Дальше работали с банками, выдавшими карты: узнали, в каких магазинах именно этими картами уже расплатились. Организовав засаду сразу в нескольких магазинах, полицейские заметили одного из разыскиваемых. Задержали его, а вскоре и двух его подельников.

Все трое – жители соседних областей в возрасте 20, 24 и 32 лет. Самый старший был в федеральном розыске за незаконный оборот наркотиков. Возбуждены уголовные дела, подозреваемые арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU